Спасательную операцию в районе крушения сухогруза Arvin в Турции возобновили

В Турции спасатели возобновили поисковую операцию в районе крушения сухогруза Arvin. На его борту было 12 человек.

В спасательных работах у побережья провинции Бартын заняты сотрудники береговой охраны Турции, сообщила газета Hurriyet. Участвуют в них и специалисты правительственного управления по чрезвычайным ситуациям.

Сухогруз, принадлежавший украинской компании Arvin Shipping LTD, шел из Грузии в Болгарию. Днем 17 января он затонул в Черном море. Установлено, что члены экипажа Arvin пересели с тонущего судна в три шлюпки. Спасшийся моряк рассказал, что сухогруз накрыло волной.

Шестерым членам экипажа удалось спастись, еще четырех нашли мертвыми. Судьба двоих моряков остается неизвестной. Операцию по их поиску накануне приостановили из-за неблагоприятных погодных условий.

Выживших госпитализировали. Турецкие власти предоставили им всю необходимую медицинскую помощь. Пациентов намерен посетить губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

В район крушения турецкое Минобороны направило фрегат.