facebook_pixel
    17 января 2021, 19:32

    Выживший моряк с затонувшего сухогруза в Турции назвал причину крушения

    Алена Макаренко

    Сухогруз Arvin, затонувший у берегов провинции Бартын на севере Турции, накрыло большой волной. Причину крушения назвал спасшийся моряк, его слова привел в Twitter посол Украины в Анкаре Андрей Сибига.
    Выживший моряк с затонувшего сухогруза в Турции назвал причину крушения

    На борту затонувшего в Черном море судна находились 12 человек, уточнил выживший. Сам моряк сейчас лежит в больничной палате.

    Власти Турции предоставляют членам экипажа сухогруза всю необходимую медицинскую помощь, добавил Сибига.

    Сухогруз направлялся из Грузии в Болгарию. ЧП случилось днем 17 января. По последним данным, спасены шесть человек и обнаружены четыре тела. Судьба еще двоих членов экипажа пока неизвестна, они находятся на морских скалах. Спасателям пришлось временно остановить операцию по поиску моряков из-за плохих погодных условий. Выживших доставили в больницу. В ближайшее время их навестит губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер.

    Минобороны Турции направило фрегат в район крушения.

    Изначально сообщалось, что сухогруз шел под российским флагом, а моряки — россияне. Позже выяснилось, что Arvin принадлежал украинской компании Arvin Shipping LTD.