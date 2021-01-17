Выживший моряк с затонувшего сухогруза в Турции назвал причину крушения

На борту затонувшего в Черном море судна находились 12 человек, уточнил выживший. Сам моряк сейчас лежит в больничной палате.

Власти Турции предоставляют членам экипажа сухогруза всю необходимую медицинскую помощь, добавил Сибига.

Сухогруз направлялся из Грузии в Болгарию. ЧП случилось днем 17 января. По последним данным, спасены шесть человек и обнаружены четыре тела. Судьба еще двоих членов экипажа пока неизвестна, они находятся на морских скалах. Спасателям пришлось временно остановить операцию по поиску моряков из-за плохих погодных условий. Выживших доставили в больницу. В ближайшее время их навестит губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер.

Минобороны Турции направило фрегат в район крушения.

Изначально сообщалось, что сухогруз шел под российским флагом, а моряки — россияне. Позже выяснилось, что Arvin принадлежал украинской компании Arvin Shipping LTD.