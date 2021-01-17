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    17 января 2021, 16:40

    Увеличилось число погибших при крушении сухогруза Arvin в Турции

    Анастасия Калинина

    По данным турецких, властей число погибших при крушении сухогруза Arvin выросло с двух до четырех. Сейчас спасательная операция на время приостановлена из-за тяжелых погодных условий. Об этом сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

    «По последним данным, спасены шесть человек, обнаружены четыре тела погибших. Мы вынуждены приостановить спасательную операцию из-за плохих погодных условий, которые и стали причиной кораблекрушения», — заявил он в эфире телеканала NTV.

    Губернатор добавил, что спасенные члены экипажа доставлены в больницу. В ближайшее время он намерен сам туда отправиться. Известно, что турецкое Минобороны направило в район крушения фрегат.

    Изначально сообщалось, что сухогруз ходит под российским флагом, а моряки — россияне. Позже Гюнер уточнил, что почти все члены экипажа — граждане Украины. Всего на судне было 15 моряков.

    Крушение произошло в воскресенье у берегов района Иркуму в провинции Бартын на севере республики. По предварительным данным, члены экипажа пересели с тонущего судна в три шлюпки.