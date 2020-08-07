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    07 августа 2020, 12:53

    Спасатели нашли тела погибших после взрыва в порту Бейрута

    Анатолий Минкин

    Количество жертв в порту Бейрута увеличилось до 154 человек. Об этом со ссылкой на спасателей сообщил телеканал Sky News Arabia. Сотрудники экстренных служб продолжают разборы завалов.

    Представитель французской спасательной команды Винсент Тессье заявил, что еще остается надежда найти выживших после взрыва.

    «Мы ищем семь пропавших без вести работников порта. Они могут находиться в заваленном обломками помещении», — заявил он.

    Ранее стало известно, что тела трех погибших из-под завалов достали российские спасатели. МЧС развернуло в Бейруте мобильный госпиталь, где медики могут принимать до 150 пострадавших ежедневно.

    Всего Россия направила на помощь в столицу Ливана пять самолетов со спасателями, врачами, психологами и кинологами.

    Мощный взрыв в Бейруте произошел в минувший вторник, 4 августа. Сдетонировали несколько тонн аммиачной селитры, которые хранились на таможенном складе. Прошедшая взрывная волна разрушила несколько сотен зданий, в том числе жилые дома. В столице Ливана на две недели ввели режим чрезвычайного положения.

    Новости SMI.FM