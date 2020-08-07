Спасатели нашли тела погибших после взрыва в порту Бейрута

Представитель французской спасательной команды Винсент Тессье заявил, что еще остается надежда найти выживших после взрыва.

«Мы ищем семь пропавших без вести работников порта. Они могут находиться в заваленном обломками помещении», — заявил он.

Ранее стало известно, что тела трех погибших из-под завалов достали российские спасатели. МЧС развернуло в Бейруте мобильный госпиталь, где медики могут принимать до 150 пострадавших ежедневно.

Всего Россия направила на помощь в столицу Ливана пять самолетов со спасателями, врачами, психологами и кинологами.

Мощный взрыв в Бейруте произошел в минувший вторник, 4 августа. Сдетонировали несколько тонн аммиачной селитры, которые хранились на таможенном складе. Прошедшая взрывная волна разрушила несколько сотен зданий, в том числе жилые дома. В столице Ливана на две недели ввели режим чрезвычайного положения.