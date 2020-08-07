Российские врачи оказывают первую помощь в Бейруте. Видео

МЧС опубликовало видео работы российских медиков в Бейруте. Они помогают пострадавшим после сильного взрыва в порту ливанской столицы.

Ранее сообщалось, что в Ливане приземлился третий самолет МЧС России со специалистами и гуманитарной помощью. Всего Россия намерена направить в столицу Ливана пять самолетов на помощь пострадавшим.

Уже сейчас там находятся около сотни российских врачей, спасателей, психологов и кинологов с собаками для поиска людей под завалами. В Бейрут также был доставлен автономный аэромобильный госпиталь.

4 августа мощный взрыв прогремел в порту Бейрута в Ливане. Это привело к разрушению многих домов поблизости, из-за чего около 300 тысяч человек остались без крова. Причины трагедии пока расследуются, но предварительно указывается взрыв селитры и других взрывчатых веществ, которые хранились на складе в порту. Погибли более 130 человек, более пяти тысяч пострадали.