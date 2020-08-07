Российские спасатели достали тела трех человек из-под завалов в Бейруте

Спасатели МЧС продолжают работать в районе взрыва в порту Бейрута. Им удалось найти трех погибших под обломками разрушенных зданий.

«7 августа 2020 года поисково-спасательными службами МЧС России на месте разбора завалов в Бейруте обнаружены и извлечены тела троих погибших от взрыва, произошедшего 4 августа в порту», — привел «Интерфакс» сообщение пресс-службы МЧС.

Сейчас в ливанской столице работает мобильный госпиталь, который развернули российские специалисты. Медики могут принимать в нем до 150 пострадавших в сутки. В госпитале есть все необходимое оборудование для работы: хирургическое, реанимационное и стоматологическое.

Всего Россия подготовила для отправки в Берйут пять самолетов с врачами, спасателями, психологами и кинологами с собаками.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута 4 августа. Там сдетонировало 2700 тонн аммиачной селитры, которую шесть лет хранили на складе. В итоге погибли, по данным СМИ, до 149 человек. Около пяти тысяч жителей получили травмы. Взрыв превратил в руины половину города, поэтому спасатели до сих пор продолжают разбирать завалы.