Сотрудники херсонского отделения Службы безопасности Украины оставили в своем кабинете личные вещи и даже не уничтожили документы во время бегства. Видео из помещения опубликовало на своей странице во «ВКонтакте» издание News-Front.

На кадрах видно, что украинские силовики эвакуировались в большой спешке. На рабочих столах остались личные вещи, грамоты и кофейные чашки. На месте осталось большое количество документов по делам, которые силовики расследовали.

Херсонская область перешла под контроль российских войск 15 марта. Руководство регионом перешло к Комитету спасения за мир и порядок. Новые власти заявили, что намерены налаживать с Россией добрососедские отношения.

Россия начала специальную операцию на Украине в конце февраля по приказу президента Владимира Путина. Он распорядился обеспечить безопасность жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались постоянным издевательствам со стороны Киева. Министерство обороны заявило, что для проведения демилитаризации Украины уничтожается вся ее военная инфраструктура. Для этого используется высокоточное оружие.