Херсонская область решила налаживать отношения с Россией

В Херсонской области создали Комитет спасения за мир и порядок вместо несуществующей областной рады. Новые власти намерены налаживать с Россией добрососедские отношения.

Идея сформировать Комитет принадлежит главе региональной партии «Блок В. Сальдо», мэру Херсона Владимиру Сальдо, экс-заместителю градоначальника по социальным и гуманитарным вопросам Сергею Черевко и другим общественно-политическим деятелям. Об этом сообщил RT.

На учредительном съезде, который провели 10 марта в здании Херсонской областной рады, собравшиеся указали на фактическое отсутствие областной власти. Тем не менее региону необходимо жить и развиваться во избежание гуманитарной катастрофы.

«Какие бы ни происходили события, именно Российская Федерация сегодня лично для меня является приоритетным направлением, которое мы ставим перед собой в формировании стабилизации в нашем регионе», — заявил председатель Комитета Кирилл Стремоусов.

Новый орган власти Херсонщины планирует наладить взаимодействие с представителями России и получить от соседней страны поддержку. По итогам съезда в комитете пришли к выводу, что регион должен восстановить добрососедские отношения с РФ, наладить торгово-экономические и социально-культурные связи.

Рассматривается и сотрудничество с крымскими властями. Последние уже подтвердили готовность поставлять в Херсон товары и горюче-смазочные материалы по приемлемым ценам.

В комитете также обсудили возобновление учебного процесса и вопрос о дистанционном поступлении абитуриентов в российские вузы.