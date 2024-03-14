Мир 14 марта 2024, 18:03 SpaceX потеряла связь с космическим кораблем Starship SpaceX заявила о потере связи с космическим кораблем Starship SpaceX

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Компания SpaceX потеряла связь со Starship во время входа в атмосферу в конце испытательного полета. Об этом сообщил комментатор полета в ходе трансляции на YouTube-канале Spaceflight Now.

Предположительно, космический корабль, который должен был совершить околоземный полет, упал в Индийский океан.

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Ракетную систему Starship запустили 14 марта в рамках программы подготовки миссий на Луну и Марс. Космический корабль и ракета Super Heavy стартовали с площадки Бока Чика в Техасе. Длительность тестового полета должна была составить не больше часа.

В ноябре прошлого года SpaceX столкнулась с неудачей при запуске Starship. По данным разработчика, первая ступень взорвалась в воздухе, после этого центр управления сообщил о потере связи с кораблем.