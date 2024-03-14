Интересное 14 марта 2024, 17:20 Космический корабль Starship стартовал в США SpaceX запустила космический корабль Starship в Техасе Flickr / Official SpaceX Photos

Читать 360tv в

Американская космическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, запустила ракетную систему Starship. Это третий испытательный полет в рамках программы подготовки миссий на Луну и Марс. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Комплекс Starship, состоящий из космического корабля и ракеты Super Heavy, стартовал 14 марта с площадки Бока Чика в Техасе. Все 33 двигателя Raptor первой ступени отработали штатном режиме.

Реклама

Тестовый полет должен продлиться не более часа. Затем первая ступень упадет в Мексиканский залив, а сам корабль — в Индийский океан.

В ноябре прошлого года SpaceX сообщила о неудаче при запуске Starship. Тогда первая ступень взорвалась в воздухе, а через минут центр управления потерял связь с кораблем.