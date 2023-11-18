Мир 18 ноября 2023, 16:50 Второй тестовый полет сверхтяжелой ракеты Starship оказался неудачным SpaceX: ракета Starship потерпела неудачу в ходе второго тестового полета SpaceX/via Globallookpress.com

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Сверхтяжелая ракета Starship, предназначенная для миссий на Марс и Луну, потерпела неудачу в ходе второго тестового орбитального полета. Об этом сообщили в компании SpaceX.

По данным разработчика, первая ступень ракеты после отделения взорвалась в воздухе. Связь с кораблем потеряли примерно через 10 минут полета.

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Запуск Starship состоялся в 07:02 по времени Восточного побережья Соединенных Штатов (16:02 по московскому времени). Корабль должен был совершить полет вокруг Земли и упасть в Тихом океане.

В ходе первого испытательного полета в апреле 2023 года двигатель ракеты повредил стартовую площадку. Ко второму запуску компания-разработчик улучшила систему ее защиты.

Starship является самой большой и мощной системой, когда-либо создававшейся для космических полетов. Первая ступень ракеты оснащена 33 двигателями Raptor. Владелец SpaceX Илон Маск ранее заявил, что беспилотный полет Starship на Марс может состояться уже в ближайшие четыре года.