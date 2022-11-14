Мир 14 ноября 2022, 16:52 Совместное фотографирование на саммите G20 отменили из-за споров по Украине Kyodo: из-за разногласий по Украине и России участники G20 не сделают совместное фото РИА «Новости»

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Традиционное совместное фотографирование участников на саммите G20 отменили. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на организаторов.

Причиной стали разногласия между участниками по поводу России и ситуации на Украине. Фотографироваться отказались представители Соединенных Штатов и стран Европы. Такое на саммите «Большой двадцатки» произошло впервые.

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Из-за всех этих разногласий между участниками мероприятий саммита по результатам некоторых встреч не были приняты итоговые документы. На некоторых встречах также отменили совместное фотографирование.

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Россия уже обращала внимание, что попытки стран G7 на мероприятиях G20 устроить России бойкот не выходят.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фейк СМИ, что главу министерства Сергея Лаврова якобы госпитализировали. Она назвала это высшим пилотажем фейков.

Глава российского МИД прибыл на Бали 13 ноября. Он возглавляет делегацию России на саммите G20 15 и 16 ноября.