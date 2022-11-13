13 ноября 2022, 15:13
Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел на остров Бали для участия в предстоящем саммите «Большой двадцатки». Об этом сообщил ТАСС.
Глава российской дипломатии прибыл в Индонезию из Камбоджи, где 13 ноября участвовал в Восточноазиатском саммите.
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Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15 и 16 ноября, российскую делегацию возглавит Лавров.
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснял, что глава государства не посетит саммит и не станет подключаться для выступления в онлайн-режиме из-за напряженного графика.
Политолог Сергей Маркелов отмечал, что решением отказаться от участия в саммите Путин не позволит пиариться другим за свой счет.
СМИ сообщали, что Великобритания и Евросоюз подготовили план изоляции российской делегации от остальных участников саммита.
Британский премьер-министр Риши Сунак обещал раскритиковать Россию на саммите G20 за проведение специальной операции на Украине. Политик заявил о якобы разрушительных действиях РФ в вопросах суверенитета стран и международного сотрудничества.
Сергей Лавров
Россия
Саммит G20 на Бали
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