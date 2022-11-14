Важное 14 ноября 2022, 12:21 Власти Индонезии сообщили о госпитализации Лаврова. Захарова назвала это высшим пилотажем фейков Представитель МИД Захарова опровергла данные о госпитализации Лаврова на Бали

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Министра иностранных дел России Сергея Лаврова госпитализировали после прибытия на саммит G20 на Бали, сообщили индонезийские власти. Представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале опровергла информацию.

Официальные индонезийские власти заявили о «госпитализации» Сергея Лаврова, сообщило агентство Bloomberg. По данным издания, министра доставили в больницу сразу после прибытия на Бали, где состоится саммит G20.

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Представитель МИД Мария Захарова назвала подобные сообщения «высшим пилотажем фейков». Она опубликовала видео с Сергеем Лавровым.

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«Это такая игра, которая не нова в политике», — прокомментировал новости министр иностранных дел. Он посоветовал западным журналистам быть честнее, писать правду и не ограничиваться в своих материалах только одной точкой зрения. Россиянам Лавров выразил благодарность за поддержку внешней политики РФ, которую определяет президент Владимир Путин.

Глава российского МИД прибыл на Бали 13 ноября. Он возглавит делегацию РФ на саммите «Большой двадцатки», который состоится 15 и 16 ноября.