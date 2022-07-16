Совместное фото трансгендерных адмирала и зампомощника министра США высмеяли в Сети

Два скандальных американских трансгендера — адмирал Рейчел Левин и заместитель помощника министра ядерной энергетики Сэм Бринтон — сфотографировались вместе на приеме в посольстве Франции в честь Дня взятия Бастилии. Фото завирусилось в Сети и вызвало бурные обсуждения.

«Вот почему весь мир смеется над нами», «Так выглядит психическое расстройство», — писали пользователи. Они отметили «перегруз токсичной трансженственности» и констатировали, что США стали «совершенно несерьезной нацией».

«Знаете, почему Байден не взял их с собой выпрашивать на коленях нефть у саудитов? Потому что в мусульманских странах оба были бы казнены», — жестко заметил один из пользователей.



Рэйчел (в прошлом — Ричард) Левин сменила пол в 2011 году — еще будучи мужчиной, она успела побывать в браке и завести двоих детей. На пост помощника министра здравоохранения Левин выдвинул президент США Джо Байден в прошлом году. Сенат утвердил кандидатуру.

Сэм Бринтон в июне 2022 года приступил к исполнению обязанностей в Минэнерго США. Сообщая об этом подписчикам в Тwittеr, он прикрепил свое фото в красном комбинезоне, туфлях на каблуке и с макияжем.