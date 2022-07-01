Жители США подняли на смех нового транс-сотрудника Минэнерго

Граждане США с юмором отнеслись к новому фото сотрудника Министерства энергетики Сэма Бринтона, который позиционирует себя как транс-персону. Они оставили шутливые комментарии под его постом в Twitter.

Бринтон сообщил читателям своего аккаунта, что 19 июня он официально приступил к исполнению обязанностей в Минэнерго США. Он занял должность заместителя советника главы ведомства по вопросам утилизации ядерных отходов. К обращению Бринтон прикрепил фото, на котором он предстал в красном комбинезоне, туфлях на каблуке и с нанесенным макияжем.

«Эта страна катится вниз так быстро. Невероятно», — написал один из комментаторов.

Другой пользователь k Close отметил, что американским политикам стоило бы заняться прямыми обязанностями, а не отстаиванием личных предпочтений.

«Купите деловой костюм: вы на работе, а не на дискотеке 80-х», — подытожил the Hierophant HildegardP.

Бринтон начал работу в Минэнерго Штатов еще в феврале этого года. Он также является квир-активистом и требует обращаться к нему «они». Такое пожелание связано с самоидентификацией Бринтона: он ощущает себя «небинарной гендерфлюидной персоной». Ранее он был советником правительства экс-президента США Барака Обамы. Он давал рекомендации по работе с сообществом ЛГБТК+ и работал с конгрессом по ядерной политике.

Новый замсоветника министра энергетики отличился не только в отстаивании своего мировоззрения: у него есть две степени магистра в области ядерной энергетики и машиностроения в Массачусетском технологическом институте.