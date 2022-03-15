Издание USA Today включило в список лауреатов премии «Женщина года» трансгендера Левин

Помощник министра здравоохранения США, женщина-трансгендер Рэйчел Левин вошла в список лауреатов ежегодной премии «Женщина года» по версии журнала USA Today. Об этом говорится на сайте издания.

В данный момент Левин занимает пост помощника министра здравоохранения США и руководит корпусом Службы общественного здравоохранения страны. На ее счету звание академика медицинских наук и главного врача штата Пенсильвания. Именно она проводила всю работу в регионе с начала пандемии коронавирусной инфекции.

В своем заявлении Левин отметила, что именно массовое заражение коронавирусом показало, в каком кризисе находится американская система здравоохранения.

На пост помощника министра здравоохранения Левин выдвинул президент США Джо Байден и утвердил сенат в марте прошлого года. В прошлом Рэйчел Левин идентифицировала себя как мужчину, состояла в браке завела двоих детей. Пол она сменила в 2011 году.

Премия «Женщина года» вручается каждый год. Лауреатов выбирает каждый штат, а также Вашингтон, округ Колумбия и Пуэрто-Рико.