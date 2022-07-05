Володин поручил разобраться в вопросе о денонсации договора с Норвегией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету по международным делам нижней палаты парламента рассмотреть вопрос о денонсации договора между Россией и Норвегией. Речь идет о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

Как написал ТАСС, тему денонсации во время заседания поднял депутат Михаил Матвеев. Он напомнил, что, согласно договору, Россия уступила 175 тысяч квадратных метров Баренцева моря Норвегии.

«Это объяснялось тем, что договор позитивно повлияет на укрепление международной региональной безопасности, на добрососедство и дружбу. Сегодня мы видим, как Норвегия препятствует направлению продовольствия и грузов на Шпицберген», — сказал Матвеев.

Володин же поручил главе профильного комитета этот вопрос проработать.

«Давайте мы попросим Леонида Эдуардовича Слуцкого (глава комитета по международным делам — прим. ред.) разобраться в этом вопросе и затем проинформировать депутатов», — заявил спикер Госдумы.

Ранее Володин прокомментировал удары ВСУ по приграничным российским регионам. Он предупредил Украину о том, что если так будет продолжаться дальше, то Россия не ограничится только спецоперацией по освобождению Донбасса.