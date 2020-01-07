Советник Трампа назвал причину убийства Сулеймани

«Информация, которая была у нас и которую мы считаем очень весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни», — сообщил советник президента США.

По его словам, убийство Сулеймани не противоречит принципам американского лидера Дональда Трампа, который считает, что слабость имеет плохие последствия. «Мы можем найти немало подобных примеров в истории. Эта идея была краеугольным камнем внешней политики и политики в сфере национальной безопасности для президента Трампа», — сказал О’Брайен.

Согласно другим данным, Сулеймани находился в иракской столице по поручению Саудовской Аравии, которая пыталась предотвратить эскалацию отношений между США и Ираном.

Ранее Иран пообещал отомстить за гибель генерала Сулеймани, но что Трамп пообещал ввести новые санкции. После Тегеран окончательно вышел СВПД, а власти подготовили 13 сценариев мести. Иранский парламент также принял закон о приравнивании всех американских военных к террористам.