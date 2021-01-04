Советник Байдена раскрыл планы по переговорам с Россией

Салливан напомнил, что срок действия договора СНВ-3 закончится через несколько недель после начала работы новой администрации Белого дома, а значит, переговоры нужно начать незамедлительно.

«Сегодня Соединенные Штаты и Россия могут действовать в рамках своих национальных интересов, продвинуться в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности, разобраться с угрозой, которую несет для всего мира ядерное оружие», — заявил Салливан.

В то же время советник Байдена отметил, что новая администрация намерена выяснить, кто стоит за недавней кибератакой на сети 250 учреждений правительственных организаций США. Организаторов взлома планируют привлечь к ответственности.

Срок действия договора СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года. Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил о необходимости продления действия документа на один год без предварительных условий. В Белом доме отказались обсуждать это предложение.

В конце прошлого года агентство по кибербезопасности США заявило о раскрытии крупнейшего в истории взлома компьютерных сетей государственных организаций, в частности, Министерства финансов, энергетики и управления по телекоммуникациям. Неизвестные хакеры следили за работой этих организаций.

Министр юстиции США Уильям Барр заявил о возможной вине России. С ним согласился глава Госдепа Майк Помпео. В СМИ появилась информация, что Байден может ввести жесткие санкции в отношении России, если ее причастность к кибератакам подтвердится.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг все обвинения и напомнил, что Владимир Путин предлагал США вместе бороться с хакерами, но ответа от Вашингтона так и не последовало.