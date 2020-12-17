Пресс-конференция Путина почти побила рекорд по длительности. Главное из общения с журналистами

Президент Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. В этот раз она прошла в необычном формате. Глава государства в течение 4 часов 34 минут общался с представителями прессы. Журналисты задали 60 вопросов. «360» вел онлайн-трансляцию.

16:34 Путин заявил, что правительство к Новому году всем семьям, где есть дети до семи лет, выплатит по пять тысяч рублей.

Конечно, мы все будем поднимать тосты за своих близких, свою семью, коллег. У меня, моих друзей, в моей семье главным тостом всегда является один: „За Россию“ Владимир Путин.

16:31 Путин — об уходящем годе: «Каждый год много сложностей, которые нам приходится преодолевать. И каждый год приносит нам большие радости — семейные, государственные, общенациональные. Да, год был сложным, тяжелым. Но на что хотел бы обратить внимание: а что, у нас не было сложностей в нашей новейшей истории?»

16:28 Президент назвал секрет семейного счастья. По его словам, главное — это любовь.

16:27 Путин отметил, что у России хорошие отношения с Исландией.«Мы дорожим этим и относимся к Исландии с уважением. Есть чему поучиться — энергетике, гидроэнергетике», — добавил он.

16:26 «Спасибо за добрые слова, редко это услышишь. Вам достанется, наверное, от коллег, когда вы вернетесь», — Путин ответил журналисту из Исландии.

Без нормальной работы СМИ мы гражданское общество не построим Владимир Путин.

16:18 Президент вновь отвечает на вопрос про цены на продукты: «Цены связаны с конъюнктурой на мировом рынке. Сахар у нас достаточен для внутреннего потребления. А в мире просадка — и сразу повезли на экспорт. Так происходило и в нефтянке. Производители и экспортеры считают, что не должны терять прибыль на внутреннем рынке, но бизнес забывает, сколько государство в него вложило».

16:10 Путин заявил, что лазерное оружие «Пересвет» уже находится на боевом дежурстве.

16:08 Гонка вооружений уже идет, считает президент. Все началось после выхода США из договора по ПРО. Однако американская ПРО не является помехой для новых российских вооружений.

Мы защитили себя с помощью гиперзвукового оружия, в том числе „Авангард“. Системы ПРО на нее не влияют Владимир Путин.

16:07 Путинотметил, что Россия готова к диалогу по СНВ-3, который истекает в феврале 2021 года. «Мне кажется, Байден позитивно настроен», — сказал российский лидер.

16:05 Президент рассказал, что читает внукам книги российских и советских писателей. Например, произведения Самуила Маршака.

15:59 Путин отметил, что мультипликация в России нуждается в поддержке. Ведь именно на анимации воспитываются дети.

15:57 «Мягкая сила — это образование и культура. Они самый универсальный инструмент сотрудничества», — говорит Путин.

15:51 Объем ФНБ действительно вырос. Но это не значит, что российские власти не готовятся к потрясениям.

«Мы используем все способы обеспечить устойчивость бюджета и заимствования на внутреннем рынке, но добираем и из Фонда национального благосостояния», — подчеркнул Путин.

15:50 Президент считает, что вопрос введения международных сертификатов для привившихся от коронавируса, обсуждаем. Однако надо понимать, что такие люди могут быть переносчиками.

15:47 Путин сказал, что у России «устойчивые, давние связи» с арабским миром. Сегодня отношения становятся все лучше.

Источник фото: пресс-служба Кремля

15:43 Глава Чечни Рамзан Кадыров, по словам Путина, защищает интересы не только Чечни, но и всей страны. Поэтому президент РФ не видит ничего необычного в том, что Запад вводит санкции против Кадырова.

15:42 «Что касается Великой Отечественной войны, мы сейчас вскрываем архивы, публикуем материалы. Переписывание истории делает в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам. В том числе это касается героизации нацизма», — сказал Путин.

15:37 Президент заявил, что к 2025 году уровень газификации в России достигнет 90%.

15:33 Путин заявил, что гиперзвуковых систем, как у России, в мире ни у кого нет. Но российская сторона открыта для переговоров, «которые до сих пор никто с нами не ведет».

Военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам. Разве мы вышли из Договора о противоракетной обороне? Потом наши коллеги вышли из Договора по ракетам малой и средней дальности. Потом вышли из Договора об открытом небе. А нам что делать в этой связи? Оставить все как есть? Владимир Путин.

15:29 Путин — Западу: «Вы говорите, что мы белые и пушистые. По сравнению с вами — да, мы белые и пушистые».

15:23 Глава государства — о ситуации с водой в Крыму: Судя по всему, запасов своей пресной воды в Крыму достаточно. опреснение можно сделать только точечно, это достаточно дорогое удовольствие и может лечь в тариф. В целом руководители регионов считают, что это будет неэффективно».

Источник фото: пресс-служба Кремля

15:20 Путин заявил, что власти думают о возможности повышения пенсий, в том числе работающим пенсионерам.

15:17 Президент не исключил, что Россия может увеличить свой миротворческий контингент в Карабахе. Однако это произойдет только по согласованию со сторонами.

15:15 Главное сейчас — добиться того, чтобы в Карабахе перестали гибнуть люди, все остальное — второстепенно, заявил Путин.

Здесь у каждой стороны своя правда. Армяне Нагорного Карабаха в свое время взялись за оружие, чтобы защитить свою жизнь и достоинство Владимир Путин.

15:11 Президент еще раз подчеркнул, что статус Карабаха должен остаться неизменным и решаться в будущем.

Источник фото: пресс-служба Кремля.

15:10 Путин — о конфликте в Нагорном Карабахе: «Ситуация вышла из-под контроля, напряженка длилась много лет, это не вызвано вмешательством извне».

15:05 В России «никто не допускает оскорбительных выпадов в отношении тех или иных конфессий», заявил Путин. Он призвал россиян никогда до этого не доводить. Ведь это будет разрушать страну изнутри, «мы не можем себе этого позволить».

15:00 Путин — о последних событиях в Европе и карикатурах на пророка Мухаммеда: «Что значит граница между одной свободой и другой свободой? Там, где начинается свобода одного человека, заканчивается твоя свобода. Это общий постулат. И те, кто действует бездумно, оскорбляя права верующих, их чувства, должны помнить, что это будет иметь ответную реакцию. С другой стороны, эта ответная реакция не должна быть агрессивной».

Я рассчитываю, что в течение ближайшего полугодия ситуация будет меняться в лучшую сторону. Что касается экономики, конец 2021-го — первый квартал 2022-го — мы все проблемы преодолеем. В следующем году рассчитываем выйти на позитивные тенденции по ВВП. Всем нужно активно работать Владимир Путин.

14:55 Путин перечислил те меры, которые правительство приняло для поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Все платежи, кроме НДС, перенесли на более дальний срок, выдали несколько раз гранты, дали кредит под нулевую ставку.

14:48 Президент — об общественно-политическом кризисе в Белоруссии: «Нужно дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами, решить их в спокойном режиме. Лукашенко инициировал изменения в Конституции. Посмотрим, как это будет происходить. Здесь хотелось бы добиться одного: без вмешательства извне. Сейчас оно имеет место».

Источник фото: пресс-служба Кремля

14:45 Путин в целом поддерживает предложение вывести миротворцев из Приднестровья. Однако это надо сделать в правильный момент, когда будет налажен диалог.

«Мы за это и были уже близки с бывшим президентом к этому, но потом на него нажали, он отказался и отошел от прежних договоренностей», — отметил российский лидер.

14:43 Президент — об экологической катастрофе в Норильске и ответственности «Норникеля»: «Я не вмешиваюсь, но надо отвечать за то, что сделано».

Я понимаю разочарование людей — они за него (Фургала — прим. ред.) голосовали, рассчитывали на него. Но это же не политическое преследование. Это уголовное дело Владимир Путин.

14:36 Путин рассказал, что раньше у него были хорошие отношения с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. По словам президента, Фургал был лоялен к федеральной власти, работал в целом вполне исправно.

14:31 «Слив» личной информации не должен влиять на профессиональную деятельность человека.

«Он сам пускай разбирается со своими связями, делами личными. Влезать в личную жизнь — недостойно общества. Но он человек публичный, это было неизбежно для него. Для людей, которые живут публичной жизнью, это урок. Имейте в виду», — Путин высказался о скандале с футболистом Артемом Дзюбой.

— А вы смотрели видео?

— Владимир Владимирович, я думаю, в той или иной мере вся страна смотрела.

— А я не смотрел.

14:27 Суд должен решить судьбу Сафронова. Говорить о его помиловании пока рано.

14:26 Президент — о деле Ивана Сафронова: «Связано с длительным периодом его работы и в правительстве, и в Роскосмосе. Не связано с журналистской деятельностью вообще».

14:24 Путин пока не решил, пойдет ли он на выборы в 2024 году. «Формально разрешение от народа есть. Делать или не делать — посмотрю», — сказал он.

14:20 Объем поддержки семей с детьми может увеличиться с 1 января 2021 года до одного прожиточного минимума на ребенка при условии, если не во всех семьях уровень дохода будет превышать один прожиточный минимум на человека, заявил президент.

14:15 Путин сказал, «Северный поток — 2» — абсолютно выгодный проект для Германии.

14:14 «У нас с Эрдоганом часто расходятся мнения, но он держит слово, мужчина, не виляет хвостом», — об отношениях с президентом Турции.

Источник фото: пресс-служба Кремля

14:13 Президент ответил на вопрос о том, дает ли он советы мировым лидерам: «Мне нет необходимости уроков никому давать. Все люди очень грамотные. Это люди очень высокого класса подготовки. Все они нацелены на решение задач, которые стоят перед их странами. Разными методами, но тем не менее».

Я вижу людей, который говорят: да, красиво, но нет ни туалета, негде руки помыть, питание не налажено, ни проехать ни пройти. Да, это требует времени и денег Владимир Путин.

14:05 Путин— про отдых россиян внутри страны: «Наши люди привыкли за границей отдыхать, но важно развивать внутренний туризм. В этом году мы это пытаемся сделать, в том числе предусмотрели кешбэк на внутренний туризм. Мы предусмотрели 15 миллиардов рублей. Осмотрено только 1,2 миллиарда. Договорились с правительством, что не перераспределим эти деньги, а будем наращивать».

14:04 Путин назвал российскую армию одной из наиболее эффективных в мире.

14:02 Президент поблагодарил россиян за участие во всероссийском голосовании по вопросу поправок к Конституции РФ.

14:01 Путин ответил на вопрос о том, почему поправки к Конституции решили провести именно в этом году. По словам президента, все нужно делать «в срок, в свое время». Раньше было нельзя.

«Фундаментальные основы нашей Конституции остались неизменными. В 1993 году она принималась в сложных условиях, в условиях боевых действий в Москве, танки стреляли по парламенту», — Путин.

13:57 Россия направила на прямую поддержку граждан в пандемию 838 миллиарда рублей.

Источник фото: пресс-служба Кремля

13:56 Президент считает, что правительство в пандемию работало эффективно, хотя и потеряло контроль над ситуацией с ценами на продукты.

«Мишустин вправе набирать свою команду. Мне кажется, нужно чтобы сложившийся коллектив работал. Здесь нужна определенная стабильностью» — отметил он.

13:55 «Стратегические цели развития страны не откладываются, но пандемия внесла поправки», —Путин.

13:51 По словам Путина, границы откроют, когда заболеваемость снизится и когда «позволят врачи». Пока ситуация с коронавирусом конкретно в Петербурге не очень хорошая.

Конечно, очень бы хотелось, чтобы граждане России пользовались возможностями внутреннего туризма, поддержкой со стороны государства и приезжали в Петербург. Границы для этого открывать не нужно. Но как только это станет возможно, мы сделаем Владимир Путин.

13:48 «Мы все любим Петербург. Думаю, подавляющее [большинство] жителей страны с пиететом относятся к нашему родному городу. Одна из лучших мировых страниц и магнит для туристов. Мы всячески помогаем Петербургу», — сказал Путин.

13:46 Журналист из Санкт-Петербург спросил, когда откроют границы.

13:40 Журналистка привлекла к себе внимание табличкой «Я беременна». Она рассказала о жителе Рязанской области, который спасал людей во время пожара на военном полигоне.

«По поводу Игоря Грекова. Если он рисковал своей жизнью, он, безусловно, заслуживает государственной награды. Мы подумаем, какой именно», — ответил Путин.

Источник фото: телеканал «360»

13:36 Путин понимает претензии студентов, которые оспаривают оплату дистанционного обучения. Однако преподаватели так же, как и раньше, выполняют свою работу. Поэтому уменьшать их зарплату нельзя.

Онлайн-формат никогда не заменит прямого контакта между учащимся и преподавателем. Этого еще очень долго не произойдет. Мне не нужно вдаваться в детали, подробности. Тем не менее система, при которой онлайн-образование будет использоваться, будет развиваться Владимир Путин.

13:32 Путин заявил, что все российские школы в 2021 году должны получить доступ к скоростному интернету.

13:29 Россия будет наращивать поддержку Донбасса.«Мы понимаем всю сложность ситуации. Не только по гуманитарной, но и по линии прямого сотрудничества будем делать это дальше», — подчеркнул глава государства.

13:27 Президент говорит об отношениях с Украиной и конфликте в Донбассе. По его словам, перспективы развития отношений РФ с Украиной «в значительной степени зависят от украинских властей».

«Минские соглашения имеют силу международного закона, в одностороннем порядке их пересмотреть не удастся», — сказал он.

Источник фото: пресс-служба Кремля

13:21 Путин ответил на вопрос об Алексее Навальном, его расследовании: «Мы прекрасно понимаем, что это. Это не расследование, а легализация материалов американских спецслужб. Наши сотрудники служб пользуются телефонами там, где не считают нужным скрывать свое пребывание. И значит, пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб зарубежных. Но это не значит, что его нужно травить. Кому он нужен? Жена ко мне обратилась — я тут же дал команды выпустить его в Германию».

13:20 По его словам, расследования о его жизни — «компиляция, которую невозможно читать».

«Хочу обратиться к заказчикам этих материалов. Нужно руководствоваться не соображениями мести, не основываться на своей мнимой исключительности, а выстраивать отношения с партнерами по международной арене на основе взаимоуважения», — президент.

Источник фото: пресс-служба Кремля

13:18 Путин — о расследовании про его семью: «Прочитать материал про своих близких — я его полистал, но до конца не дочитал. Там все в кучу. Там все время говорится «зять президента» . А потом пишут, что все-таки «бывший зять».

13:16 Президент заявил, что российские хакеры не вмешивались в американские выборы и другие внутренние дела США.

13:15 Путин назвал провокацией вопрос Шнурова о том, почему русские хакеры не помогли избраться Трампу.

13:14 «Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи нужно говорить: „редиска“. В принципе, русский язык богатый, чтобы ясно и доходчиво доводить свои мысли. Но хочу вас поблагодарить уже за то, чтобы вы сейчас эту лексику не использовали, как обычно делаете на концертах», — ответ Путина Шнурову.

13:12 Сергей Шнуров задает вопрос Путину о президенте США Дональде Трампе и ненормативной лексике.

Источник фото: РИА «Новости»

13:07 Расширенную ответственность за переработку мусора должны нести производители продукта и упаковщики, а не обычные люди. Вопросам переработки мусора занимаются власти страны на разных уровнях.

13:05 Путин — о мусорной реформе: «Много вопросов, связанных с организацией самого производства. Нам нужно создать замкнутый цикл, когда отходы не идут на полигоны, а используют в других видах производства. Второе — нужно добиться нормальной сортировки. Чтобы все распределялось по соответствующим сегментам».

Источник фото: РИА «Новости»

Самое главное — развивать экономику, реализовывать национальные проекты. Создавать новые рабочие места. Выводить экономику на новый уровень, развивать искусственный интеллект, цифровизацию. Создавать производства, которые позволяли бы работать интересно и получать достойных доход Владимир Путин.

13:02 Путин напомнил о повышениях пособий по безработице. Особенно важно сейчас помочь семьями с детьми. «Мы решили проанализировать ситуацию и посмотреть, как отражается на доходах семей. И если не все семьи дотягивают, то с 1 января будем платить по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка», — сказал он.

12:58 Путин — о ценах на сахар: «Мне когда-то говорили, что нам надо подкрутить тростниковый сахар, поддержать своих производителей. Мы это сделали. Но не чтобы создавать дефицит на внутреннем рынке».

Источник фото: пресс-служба Кремля

12:56 Доля бедных в России к 2030 году должна снизиться с 13,5 до 6,5%.

12:55 Президент считает, что ситуация в России сейчас сложная. Он отметил рост безработицы и снижение уровня доходов населения.

Вы сказали, что никогда не было так тяжело, как сейчас. Было. В 2000 году за чертой бедности жили 29% населения. Ниже прожиточного минимум почти треть страны. Каждый третий за чертой бедности Владимир Путин

12:53 Путин уверен, что в российские выборы 2021 года попытаются вмешаться извне, но Россия к этому готовится.

12:50 Вместо этого надо думать о том, как помогать людям, которые оказались в тяжелых условиях. По словам президента, надо снять ограничения на поставку медикаментов, оборудования, «а не искать крайних и виновных».

12:49 Путин — о происхождении нового коронавируса: «Слухов много, я бы не хотел на всю страну говорить об этом. Тем более мы не видим подтверждений. Мне кажется, сейчас надо не искать виновных, а объединять усилия для борьбы с проблемой».

12:47 Путина спросили о врачах, которые не получают надбавки за работу с больными с COVID-19, и пожаловались на нехватку бесплатных лекарств. «Где деньги? Вот это меня тоже очень интересует», — сказал президент.

12:41 Оборудования для производства нужного количества вакцины от коронавируса в России пока не хватает, отметил глава государства.

12:40 Путин заявил о необходимости всеобщей вакцинации. Именно она должна создать популяционный иммунитет. Он назвал российскую вакцину эффективной и безопасной.

До таких, как я, вакцины еще не добрались. Я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов и пока вакцины не поставил, но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным Владимир Путин.

12:37 Путин отвечает на вопрос про партии: «Это решают не новые партии и не политические тяжеловесы. Это решают граждане и избиратели. Они на выборах принимают решение, кого поддерживать».

12:35 Выборы в парламент страны в 2021 году будут другими. Ведь приняты поправки в Конституцию. У парламента теперь больше полномочий, в том числе по формированию правительства РФ. Президент обязан подписать кадровые решения, принятые парламентом.

Источник фото: телеканал «360»

12:31 Путин заявил, что санитарно-эпидемиологическую службу надо реформировать.

12:30 Путин — о создании первичного звена здравоохранения: «Да, нам пришлось концентрировать ресурсы на борьбу с коронавирусной инфекцией. Но мы немножко сдвинули вправо начало работы по развитию первичного звена здравоохранения, но о мы не забыли. Вместо 1 июля начнем с 1 января. И все ресурсы, которые предусматривались, будут использованы в сроки: 500 миллиардов из федерального бюджета и 500 миллиардов из регионального».

Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину. Хорошая вакцина, я много раз об этом говорил. И безопасная, и эффективно действующая — где-то 95% Владимир Путин.

12:28 Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию. Отечественные препараты производятся в нужном количестве.

12:27 «Наша система здравоохранения и система госуправления в этой сфере продемонстрировали готовность к быстрой мобилизации ресурсов и сделали это. Необходимое количество лекарств увеличено в два раза», — Путин.

12:26 За сжатые сроки в России развернули 277 тысяч коечных мест, построили 40 центров. Также российские производители обеспечили систему средствами индивидуальной защиты, костюмами.

Источник фото: телеканал «360»

12:24 «У нас на момент начала пандемии, когда пришли первые сигналы из КНР, мы сразу среагировали на границе и выиграли время, чтобы начать активную подготовку к моменту, когда это придет в большом масштабе к нам. Выиграли время и начали разворачивать систему здравоохранения», — Путин.

12:22 Система здравоохранения в России оказалась более эффективной, чем в других странах. Хотя, безусловно, к таким масштабам происходящего никто не был готов.

В этих достаточно сложных условиях, мы еще раз подтвердили, что лежит в основе российской идентичности: единение народа при какой бы то ни было угрозе. Мы все видели: работа волонтеров, работа медиков. Низкий поклон им Владимир Путин.

12:19 Путин вспомнил о важных событиях общенационального характера. Главным образом — это 75-летие Победы.

12:17 Банковский сектор находится в удовлетворительном состоянии. Прибыль составила — триллион и 300 миллиардов рублей. Это говорит об устойчивости банковской системы.

12:15 Президент рассказал, что падение ВВП составило 3,6%. Это меньше, чем во всех ведущих странах Европы и Евросоюза, меньше, чем в США.

Промышленное производство у нас подсело на 3%, главным образом за счет нефти. Главным образом за счет ОПЕК+. Сделка повлияла на сокращение добычи. Производство сельского хозяйства в хорошей зоне. На данный момент плюс 1,8%. Министр сказал, что по году может быть даже не падение, а увеличение до 2% Владимир Путин.

12:14 По его словам, пандемия наложила отпечаток на жизни всех людей. «Это локдауны, сокращения производства и перевозок, сокращение рабочих мест, падение доходов. Все это имело место быть» — отметил он.

12:11 «Год был что значит плохой? Это как погода — она бывает плохая или хорошая? Погода она и есть погода. Так и год. Конечно, этот год связан с проблемой, которая нас всех беспокоит — пандемия коронавирусной инфекции», — говорит Путин.

Источник фото: пресс-служба Кремля

12:10 Президент передал слово Пескову. Начинают Владивостока. В студии 50 корреспондентов. Первый вопрос задает Магадан. Журналистка спрашивает, было ли что-то хорошее в этом году.

12:08 «Мы сегодня проводим традиционную пресс-конференцию года. Ковидные условия не дали возможности провести открытую линию, коллеги постарались совместить два мероприятия. Чтобы можно было напрямую поговорить с гражданами, послушать их мнение о том, что происходит в стране, что нужно сделать дополнительно, чтобы задачи решались эффективнее. Для меня мероприятия подобного рода не являются формальными. Я придаю им большое значение. У меня большой поток информации о том, что происходит в стране, но ничего нет более ценного, чем прямое общение с людьми — гражданами Российской Федерации», — Путин.

12:05 Путин начал пресс-конференцию.

12:04 Владимир Путин выйдет на связь из резиденции в Ново-Огареве. В центре международной торговли собрались 237 журналистов.

Источник фото: телеканал «360»

12:02 Сколько продлится конференция, заранее неизвестно. Но Дмитрий Песков оценил ее продолжительность в 3,5-4 часа.

11:59 К журналистами вышел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник фото: телеканал «360»

11:59 В этом году у микрофона, который передают журналистам для вопросов, новый ветровик — фирменного синего цвета с надписью «Президент».

11:37 «360» тоже приготовил свой вопрос.

Источник фото: телеканал «360»

11:35 В этом году журналисты на конференции выглядят более формально, чем обычно. Как обратил внимание корреспондент «360», в зале не видно людей в национальных костюмах или с большими аляповатыми табличками. Обычно именно так участники пресс-конференции привлекают внимание Дмитрия Пескова. В аккредитации указывали, что формат таблички должен быть не больше А4.

Эта пресс-конференция станет 16-й по счету для российского лидера. Он начал общаться с журналистами в таком формате в 2001 году.

Самый короткий разговор со СМИ состоялся в 2001 году. Он продлился 1 час 35 минут. Самый продолжительной — 4 часа 40 минут — был в 2008 году.

Путин отвечает на вопросы, связанные с политикой, социальной сферой, личной жизнью. На пресс-конференцию 2020 года Кремль аккредитовал 774 представителя СМИ из разных стран.