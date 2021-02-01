Совершившие военный переворот в Мьянме назначили нового президента

Однако при этом вся полнота власти передана главнокомандующему Вооруженными силами Мьянмы генералу Мин Аунг Хлайну.

Те, кто устроил госпереворот, объяснили такую политическую рокировку статьей 418-й Конституции, где предписано, что если в стране введено чрезвычайное положение, то бывший вице-президент получает все полномочия, а также становится врио президента.

The Irrawaddy отметил, что Мьинт Све является бывшим генералом, который лоббировал интересы военных в правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД). Как сообщило РИА «Новости», Мьинт Све уже исполнял обязанности президента Мьянмы тремя годами ранее — в 2018-м. Это произошло из-за ухода в отставку бывшего президента Тхин Чжо.

Военные Мьянмы ввели в стране режим чрезвычайного положения на один год. Это было вызвано недовольством людей фальсификацией на этапе парламентских выборов.

Ранее стало известно о том, что президента Мьянмы Вин Мьина и главу НЛД Сан Су Чжи задержали. В партии НЛД заявили, что люди в форме планируют государственный переворот. В столице Мьянмы не работают сотовая связь и интернет. В крупных городах наблюдают множество военных. В ноябре 2020 года в Мьянме были проведены выборы, с итогом которых не согласились военные. Победила партия НЛД, однако не согласившиеся с результатами пообещали принять меры.