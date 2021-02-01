Псаки призвала военных Мьянмы освободить задержанных чиновников

Руководство Соединенных Штатов обеспокоилось ситуацией в Мьянме. В Вашингтоне заявили, что военные должны придерживаться демократических норм и отпустить задержанных чиновников.

«Мы продолжаем твердо поддерживать демократические институты Бирмы, и в координации с региональными партнерами призываем военных и все другие стороны придерживаться демократических норм и принципа верховенства права, а также освободить задержанных сегодня», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, США выступают против любых попыток изменить результат недавних выборов в Мьянме или помешать демократической передаче власти. Псаки уверила, что Соединенные Штат предпримут действия против тех, кто ответственен за события в этой южноазиатской стране, если ситуацию не исправят.

Ранее военные Мьянмы задержали президента страны Вин Мьина и главу правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Ауна Сана Су Чжи после парламентских выборов. В Мьянме ввели чрезвычайное положение сроком на год, а власть перешла к главнокомандующему ВС государства Мин Аун Хлаину.