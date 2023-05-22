Мир 22 мая 2023, 08:46 Совершившего покушение на премьера Японии отправят к психиатру Fuji TV: напавший на премьера Японии Кисиду пройдет психиатрическое освидетельствование РИА «Новости»

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Житель Японии Рюдзи Кимура, напавший в апреле на премьер-министра Фумио Кисиду, пройдет психиатрическое освидетельствование. Об этом сообщил телеканал Fuji TV.

По данным источника, проведение процедуры одобрил окружной суд префектуры Вакаяма, она состоится в ближайшее время.

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При этом сам 24-летний Кимура не помогает в раскрытии обстоятельств случившегося, отказываясь общаться со следствием.

Покушение на Кисиду произошло 15 апреля во время публичного выступления в городе Вакаяма. Из толпы в сторону политика полетел предмет, похожий на дымовую шашку или сигнальную ракету, который взорвался после падения.

Охранники оперативно эвакуировали Кисиду с места ЧП, полицейские на месте задержали 24-летнего Кимиру. У него изъяли нож и некий цилиндрический предмет, похожий на взрывное устройство.

Сразу после происшествия Кисида принес извинения за доставленные неудобства и пообещал не отказываться от публичных выступлений в будущем.