15 апреля 2023, 08:49
Премьер Японии извинился за беспокойство из-за взрыва
Kyodo: премьер-министр Японии Кисида извинился за беспокойство из-за взрыва в Вакаяме
Премьер-министр Японии Фумио Кисида извинился перед жителями страны за беспокойство, вызванное взрывом во время публичного выступления политика в городе Вакаяма. Его слова привело агентство Kyodo.
«Произошедшая ситуация принесла вам много неудобств и беспокойства, поэтому я прошу у вас прощения», — сказал он.
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Взрыв утром 15 апреля произошел рядом с местом публичного выступления Кисиды в городе Вакаяма, один из зрителей бросил бомбу в сторону премьера. После взрыва главу правительства экстренно эвакуировали в безопасное место, он не пострадал.
На месте происшествия правоохранители задержали одного подозреваемого. С ним работает полиция.
Ранее сообщалось, что задержанного отвезли в полицейское управление Вакаямы. Следователи пока не установили мотивов преступления. Кисида сразу после ЧП заявил, что намерен продолжать публичные выступления.
Япония
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