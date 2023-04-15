Важное 15 апреля 2023, 06:05 Взрыв прогремел рядом с местом выступления премьера Японии NHK: рядом с местом выступления премьера Японии Кисиды в городе Вакаяма прогремел взрыв Pxhere

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Звук взрыва раздался вблизи места выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма, сообщил телеканал NHK. Глава японского правительства не пострадал, его эвакуировали.

Все произошло после того, как Кисида закончил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки около 11:30 по местному времени (05:30 по московскому времени). После осмотра японский премьер должен был выступить публично.

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По данным портала 47News.jp, в сторону премьера бросили похожий на сигнальную ракету с дымом предмет. В результате происшествия Кисида не пострадал.

Публичное выступление политика отменили. На месте происшествия задержали одного человека. Его личность пока не раскрывается. Все подробности случившегося устанавливаются.