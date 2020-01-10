Совбез Абхазии рассказал о пострадавших во время беспорядков

От пяти до семь человек получили травмы во время беспорядков в здании администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Мухамед Килба.

«Пять-семь человек [получили легкие травмы]», — рассказал Килба ТАСС. Он добавил, что протестующие были вооружены, но оружие пока не применяли.

Как сообщил секретарь Совбеза ранее, захватившие здание вынесли оружие из оружейной комнаты в администрации, также они забрали символы государственной власти. Власти провели переговоры с митингующими, но те пока вернули только пять единиц из того, что забрали.

Оппозиционеры собрались у здания администрации 9 января с требованием провести новые выбора в Абхазии. Действующий президент Рауль Хаджимба победил на голосовании в сентябре с минимальным отрывом, поэтому его считают нелегитимным.

Во время акции протестующие выбили двери и устроили погром в администрации. На следующий день представители оппозиции снова собрались у здания. Перед этим Хаджимба заявил, что не собирается покидать свой пост.