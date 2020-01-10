Оппозиционеры начали собираться у здания администрации президента Абхазии

Около 300 человек сейчас находятся внутри здания. На улице примерно такое же количество человек. На месте протестного митинга несут службу сотрудники МВД и государственной охраны. Оружия у них не видно. Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба предложил оппозиционерам переговоры, однако никакого ответа со стороны протестующих пока не последовало.

9 января абхазские оппозиционеры собрались у здания администрации президента республики и попытались взять его штурмом. Они выломали двери, разбили окна и устроили погром. Активисты требуют провести новые выборы лидера страны. В связи с этим Хаджимба собрал экстренное заседание Совбеза, по итогам которого обратился к народу с призывом не поддаваться на провокации оппозиционеров и сохранять спокойствие. Вечером 9 января парламент Абхазии проголосовал за отставку Хаджимбы, который, в свою очередь, заявил, что покидать свой пост не намерен.