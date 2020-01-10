Протестующие в Абхазии выкрали оружие из администрации президента

По его словам, протестующие вынесли из администрации символы государственной власти и огнестрельное оружие, которое хранилось в оружейной комнате в здании администрации.

«Ведутся переговоры, вернули пять единиц, но их намного больше», — пояснил глава Совета безопасности страны.

Лидер оппозиции Аслан Бжания заявил, что не может комментировать вскрытие оружейной комнаты, так как не знает, было это в действительности или нет. Но, по его мнению, делать этого не стоило. При этом он подчеркнул, что оружие — это явно не то, чего жителям республики не хватает.

«Оружия у населения находится в избытке», — подчеркнул он.

В минувший четверг в Сухуме началась акция протеста сторонников оппозиции. Они захватили администрацию президента и потребовали от парламента Абхазии взять власть в свои руки и назначить проведение новых выборов президента. Действующего главу республики Рауля Хаджимбу активисты считают нелегитимным.

На выборах, которые прошли в сентябре, Хаджимба набрал 47,38% голосов, а его конкурент, лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния — 46,19%. В итоге он потребовал провести новое голосование, но ЦИК ему отказал. Квициния подал иск в Верховный суд, который до сих пор не вынес окончательного решения.

Депутаты абхазского парламента на внеочередной сессии, которая прошла в минувший четверг, проголосовали за добровольную отставку действующего президента республики. Рауль Хаджимба заявил, что не намерен оставлять свой пост, и предложил вести переговоры.

Накануне в беседе с «360» лидер Блока оппозиционных сил парламента республики Аслан Бжания заявил, что Хаджимбе стоит прислушаться к мнению людей и уйти в отставку самому.