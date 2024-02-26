Мир 26 февраля 2024, 06:13 Сотрудникам ИК во Владимирской области запретили приезжать в Австралию Правительство Австралии ввело санкции против сотрудников ФСИН России РИА «Новости»

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Адресные санкции ввели против шести сотрудников исправительной колонии № 6 во Владимирской области и бывшего заместителя директора ФСИН России Алексея Гиричева. Об этом объявили на сайте департамента иностранных дел и торговли правительства Австралии.

В черный список попали руководитель ИК № 6, его заместители и Алексей Гиричев. Против семи россиян ввели целевые финансовые санкции и запретили им въезд в Австралию. Правительство возложило на них ответственность за смерть осужденного Алексея Навального и нарушение прав человека.

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Очередным пакетом санкций Австралия ввела экономические ограничения в отношении 55 физических и 37 юридических лиц. В их числе певцы Олег Газманов, Филипп Киркоров, Николай Басков, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и другие. Министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что новыми рестрикциями австралийское правительство поддержало Украину.