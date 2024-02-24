Мир 24 февраля 2024, 13:26 Киркоров, Басков и Газманов попали под санкции Австралии Власти Австралии ввели санкции против Газманова, Киркорова и Баскова Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Австралийские власти опубликовали список россиян и компаний, в отношении которых ввели санкции. Перечень обнародовали на сайте департамента иностранных дел и торговли правительства.

Ограничения ввели против артистов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Олега Газманова и Николая Расторгуева. Под санкции также попали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Нижегородской области Глеб Никитин, камчатский губернатор Владимир Солодов и глава ХМАО Наталья Комарова.

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В санкционный список включили глав Адыгеи и Мордовии Мурата Кумпилова и Артема Здунова. Австралия ввела рестрикции в отношении российских сенаторов Виктора Кресса, Людмилы Нарусовой, Валерии Пономаревой и Александра Некрасова.

Австралия объявила о новых антироссийских экономических санкциях 24 февраля. Ограничения ввели против 55 физических и 37 юридических лиц.