Соратница Тихановской призвала белорусские власти прислушаться к мнению народа

Мария Колесникова попросила действующие власти Белоруссии услышать волю своего народа. Она возглавляет штаб Виктора Бабарико и выступает политической соратницей кандидата в президенты страны Светланы Тихановской.

Колесникова заявила, что память людям уже не стереть, а значит, они не забудут все, что происходит сейчас в Белоруссии. И не смогут жить как раньше, передает Национальная служба новостей.

Ранее белорусские СМИ заявили о задержании координатора массовых беспорядков в Минске и других городах страны. Задержанный — мужчина, он проживал в гостинице «Беларусь». Подозреваемый, по сообщениям СМИ, руководил тремя людьми, которые, в свою очередь, управляли всеми остальными протестующими.

Бывший соперник Лукашенко на выборах президента Валерий Цепкало заявил, что оппозиция будет добиваться международного признания Светланы Тихановской главой государства. Кроме того, в стране создадут Комитет государственной поддержки, куда войдет и бывшая кандидат в президенты.

Также Цепкало заявил, что на Тихановскую оказывали давление силовики. Из-за их действий она записала видео с призывом остановить протесты и признать результаты выборов.