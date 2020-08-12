Координаторов массовых беспорядков задержали в Минске

Людей, которые координировали акции протеста в Белоруссии, задержали в Минске. Это произошло еще 11 августа, но СМИ узнали об этом только сейчас.

Как сообщило агентство «БелТА», один из задержанных жил в гостинице «Беларусь» на 17-м этаже. Сам мужчина — минчанин. В его подчинении находились трое.

«Они в свою очередь руководили сотнями», — уточнило агентство.

Телеканал «Беларусь24» показал видео c одним из задержанных.

Акции протесты начались в Минске 9 августа после окончания голосования на выборах президента. Уже тогда первые официальные данные показали, что победу одерживает действующий лидер Александр Лукашенко. В итоге он набрал 80,08% голосов, его главная соперница — Светлана Тихановская — 10,09%.

Для подавления беспорядков на улицу вышли силовики. По информации МВД страны, только в первый день задержанными оказались около трех тысяч человек. Также десятки демонстрантов и стражей порядка пострадали. Днем 11 августа стало известно об одном погибшим.

Люди также вышли и вечером 11 августа. Милиция продолжила задержания. Появились сообщения об избиении мирных жителей и журналистов. Уточнялось, что протестующие жаловались на отсутствие интернета и сотовой связи.

Утром 12 августа ситуация в Минске стабилизировались. Свою работу восстановил общественный транспорт.