Сопровождение самолета Ryanair белорусским МиГ-29 объяснили близостью АЭС

Власти Белоруссии направили истребители МиГ-29 для сопровождения рейса Ryanair из-за того, что маршрут проходил около Белорусской АЭС. В тот момент диспетчеры уже передали экипажу пассажирского борта сообщение о взрывном устройстве. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства иностранных дел России.

В ведомстве отметили, что авиационные власти из Белоруссии действовали в полном соответствии с международными нормами. Командир экипажа четко следовал правилам безопасности, предусмотренным, если есть угроза террористического акта.

МИД подчеркнул, что рассматривает задержание белорусскими спецслужбами основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича как внутреннее дело Союзного государства. В ведомстве подтвердили, что также в Минске осталась гражданка России, прилетевшая этим же рейсом. Посольство России находится в постоянном контакте с ее родственниками и властями Белоруссии. Дипломаты готовы оказать консульскую помощь.

В заявлении МИД отметили, что угроза санкциями со стороны стран Запада и международных организаций в адрес официального Минска вызывает удивление. Потому что ранее экстренные посадки самолетов по решению транзитных стран никакой реакции не вызывали.

В случае с Ryanair МИД Белоруссии заявил о готовности представить все материалы и пустить к себе международных экспертов.

Летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно приземлился в аэропорту Минска в воскресенье, 23 мая. На посадку он пошел после сообщения диспетчера о том, что на борту может находиться взрывное устройство. После посадки специалисты осмотрели самолет, но взрывного устройства не нашли.

При прохождении повторного досмотра сотрудники спецслужб Белоруссии задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был в числе пассажиров. В Белоруссии канал признан экстремистским, а его авторы находятся в международном розыске по заведенным уголовным делам.