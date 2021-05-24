МИД России назвал задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии

Экстренная посадка самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска прошла в соответствии с международными нормами. Действия командира экипажа соответствовали правилам авиационной безопасности из-за угрозы теракта. Об этом говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Текст опубликован на сайте ведомства.

Захарова заявила, что Россия рассматривает задержание сотрудниками белорусских спецслужб одного из основателей Telegram-канала Nexta, Романа Протасевича, как внутреннее дело союзной республики. Захарова напомнила, что задержанный входит в список лиц, причастных к экстремистской деятельности в Белоруссии.

Также в МИД подтвердили, что на борт самолета Ryanair не вернулась гражданка России. Посольство России в Минске находится в контакте с ее родственниками и белорусскими властями. Дипломаты готовы оказать любую консульскую помощь.

Захарова заявила, что Россию удивляет скоординированная реакция западных стран и международных организаций, которые пообещали ввести жесткие санкции против Белоруссии и потребовали отпустить Протасевича.

«Хотелось бы напомнить, что на подобные события, происходившие ранее в других странах, они реагировали по-другому. А таких примеров было немало», — говорится в сообщении.

Захарова напомнила, что в 2013 году по требованию США в Вене принудительно посадили самолет президента Боливии. На борту искали бывшего агента ЦРУ Эдварда Сноудена.

В аэропорту Палм-Бич посадили борт, следовавший по маршруту Москва — Барбадос — Аспен, на котором летел бывший первый заместитель финансов России Андрей Вавилов. Чиновника подвергли многочасовому допросу. Турция при помощи истребителей посадила борт, летевший из Москвы в Дамаск. После обыска груз изъяли.

«Все указанные акции совершались намеренно, в нарушение норм международного права. Реакция Запада на них практически отсутствовала, никто из виновных так и не понес наказания», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что Министерство иностранных дел Белоруссии заявило о готовности предоставить все материалы о посадке и пустить международных экспертов. Захарова призвала воздержаться от двойных стандартов и внимательно изучить ситуацию.

Самолет авиакомпании Ryanair экстренно приземлился в аэропорту Минска в минувшее воскресенье. Борт следовал из Афин в Вильнюс, когда диспетчеры сообщили, что получили сообщение о заложенной на борту бомбе. Командир экипажа принял решение сесть в столице Белоруссии.

Среди пассажиров находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. В Белоруссии канал признали экстремистским, а его авторы находятся в международном розыске по ряду уголовных дел. После проверки документов Протасевича арестовали.