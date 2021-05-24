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    24 мая 2021, 20:28

    МИД России назвал задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии

    Анатолий Минкин

    Экстренная посадка самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска прошла в соответствии с международными нормами. Действия командира экипажа соответствовали правилам авиационной безопасности из-за угрозы теракта. Об этом говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Текст опубликован на сайте ведомства.

    МИД России назвал задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии

    Захарова заявила, что Россия рассматривает задержание сотрудниками белорусских спецслужб одного из основателей Telegram-канала Nexta, Романа Протасевича, как внутреннее дело союзной республики. Захарова напомнила, что задержанный входит в список лиц, причастных к экстремистской деятельности в Белоруссии.

    Также в МИД подтвердили, что на борт самолета Ryanair не вернулась гражданка России. Посольство России в Минске находится в контакте с ее родственниками и белорусскими властями. Дипломаты готовы оказать любую консульскую помощь.

    Захарова заявила, что Россию удивляет скоординированная реакция западных стран и международных организаций, которые пообещали ввести жесткие санкции против Белоруссии и потребовали отпустить Протасевича.

    «Хотелось бы напомнить, что на подобные события, происходившие ранее в других странах, они реагировали по-другому. А таких примеров было немало», — говорится в сообщении.

    Захарова напомнила, что в 2013 году по требованию США в Вене принудительно посадили самолет президента Боливии. На борту искали бывшего агента ЦРУ Эдварда Сноудена.

    В аэропорту Палм-Бич посадили борт, следовавший по маршруту Москва — Барбадос — Аспен, на котором летел бывший первый заместитель финансов России Андрей Вавилов. Чиновника подвергли многочасовому допросу. Турция при помощи истребителей посадила борт, летевший из Москвы в Дамаск. После обыска груз изъяли.

    «Все указанные акции совершались намеренно, в нарушение норм международного права. Реакция Запада на них практически отсутствовала, никто из виновных так и не понес наказания», — подчеркнула Захарова.

    Она отметила, что Министерство иностранных дел Белоруссии заявило о готовности предоставить все материалы о посадке и пустить международных экспертов. Захарова призвала воздержаться от двойных стандартов и внимательно изучить ситуацию.

    Самолет авиакомпании Ryanair экстренно приземлился в аэропорту Минска в минувшее воскресенье. Борт следовал из Афин в Вильнюс, когда диспетчеры сообщили, что получили сообщение о заложенной на борту бомбе. Командир экипажа принял решение сесть в столице Белоруссии.

    Среди пассажиров находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. В Белоруссии канал признали экстремистским, а его авторы находятся в международном розыске по ряду уголовных дел. После проверки документов Протасевича арестовали.