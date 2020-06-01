Напряженная ситуация сложилась в Белоруссии перед выборами президента страны

Нарушения порядка и угрозы членам избирательных комиссий — первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич рассказал о том, что в стране серьезно накалилась обстановка перед выборами президента.

Он отметил, что «речь идет не о каких-то разовых нарушениях общественного порядка или избирательного законодательства».

«Зачастую мы видим спланированные подготовленные акции. Более того, в последнее время стали поступать угрозы в отношении председателей избирательных комиссий, которые проводили выборы в парламент. То есть, сами комиссии на нынешние выборы еще не сформированы, а угрозы этим людям и членам их семей уже поступают», — отметил Казакевич.

В Белоруссии выборы назначены на 9 августа этого года. Ситуация осложнена сложным экономическим положением республики и коронавирусом. При этом в 2020 году в президенты баллотируются не только представители оппозиции, но и истеблишмента — руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало и глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.