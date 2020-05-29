Sony представит новую PlayStation 4 июня

Компания Sony назвала официальную дату презентации новой игровой консоли PlayStation 5 — ее проведут в четверг, 4 июня.

Прямой эфир начнется в 23:00 по московскому времени. Мероприятие будет идти примерно час, на нем планируются анонсы новых игр, которые выйдут для новой приставки.

Ранее Sony опубликовала характеристики новой консоли, среди которых инновационный встроенный SSD-накопитель объемом 825 гигабайт. Устройство также оснащено восьмиядерным процессором с частотой до 3,5 ГГц, видеокартой мощностью 10,28 терафлопс и «быстрой» оперативкой GDDR6.

У PlayStation 5 появится возможность расширения памяти с помощью дополнительного SSD NVMe-слота, а совокупная скорость обмена данными устройства равна 5,5 Гб/с. Также компания презентовала новый геймпад к PlayStation 5, который называется DualSense.