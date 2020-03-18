Sony обпубликовала характеристики новой консоли PlayStation

Компания Sony сообщила о характеристиках следующего поколения своих игровых консолей. У новой PlayStation 5 впервые будет встроенный SSD-накопитель объемом 825 гигабайт.

Устройство также получит процессор в восемь ядер с частотой до 3,5 ГГц, видеокарту мощностью 10,28 терафлопс, а также «быструю» оперативку GDDR6. У консоли будет и возможность расширения памяти с помощью дополнительного SSD NVMe-слота, сообщил портал Eurogamer.

Совокупная скорость обмена данными будет равна 5,5 Гб/с. PlayStation 5 поступит в продажу уже в конце 2020 года.

16 марта компания Microsoft также раскрыла подробности о Xbox Series X и показала гаджет в действии. У него будет терабайтный SSD NVMe с возможностью расширения и оперативная память в 16 Гб.

Ранее в Сеть «слили» фотографии якобы нового дизайна PlayStation 5, которую должны представить в конце этого года. Геймеры озадались, так как она больше напоминала мультиварку или «звезду смерти».