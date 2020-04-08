Sony неожиданно показала новый геймпад к PlayStation 5

Компания Sony внезапно презентовала новый геймпад к PlayStation 5. Он называется DualSense.

Об этом компании сообщила в своем блоге на сайте.

Концепция визуально и по наполнению сильно отличается от предыдущих моделей. При этом дизайн является окончательным. Он прошел множество тестов у разных групп геймеров с различными размерами рук.

Что изменилось:

Кнопку Share («Поделиться») сменили на Create («Создать»)

В джостик встроен микрофон, чтобы можно было пользоваться голосовым чатом

Световая панель теперь находится по бокам сенсорной панели

Кнопка PlayStation стала в форме логотипа компании

Подключение по USB Type-С

По словам производителей, они хотели «дать игрокам ощущение полного погружения с первых минут игры».

Ранее Sony рассказала о характеристиках следующего поколения своих игровых консолей. У новой PlayStation 5 впервые будет встроенный SSD-накопитель объемом 825 гигабайт.