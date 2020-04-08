08 апреля 2020, 02:14
Sony неожиданно показала новый геймпад к PlayStation 5
Компания Sony внезапно презентовала новый геймпад к PlayStation 5. Он называется DualSense.
Об этом компании сообщила в своем блоге на сайте.
Концепция визуально и по наполнению сильно отличается от предыдущих моделей. При этом дизайн является окончательным. Он прошел множество тестов у разных групп геймеров с различными размерами рук.
Источник: playstation
Что изменилось:
- Кнопку Share («Поделиться») сменили на Create («Создать»)
- В джостик встроен микрофон, чтобы можно было пользоваться голосовым чатом
- Световая панель теперь находится по бокам сенсорной панели
- Кнопка PlayStation стала в форме логотипа компании
- Подключение по USB Type-С
По словам производителей, они хотели «дать игрокам ощущение полного погружения с первых минут игры».
Ранее Sony рассказала о характеристиках следующего поколения своих игровых консолей. У новой PlayStation 5 впервые будет встроенный SSD-накопитель объемом 825 гигабайт.