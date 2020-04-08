    08 апреля 2020, 02:14

    Sony неожиданно показала новый геймпад к PlayStation 5

    Арина Гудилова

    Компания Sony внезапно презентовала новый геймпад к PlayStation 5. Он называется DualSense.
    Sony неожиданно показала новый геймпад к PlayStation 5

    Об этом компании сообщила в своем блоге на сайте.

    Концепция визуально и по наполнению сильно отличается от предыдущих моделей. При этом дизайн является окончательным. Он прошел множество тестов у разных групп геймеров с различными размерами рук.

    Источник: playstation

    Что изменилось:

    • Кнопку Share («Поделиться») сменили на Create («Создать»)
    • В джостик встроен микрофон, чтобы можно было пользоваться голосовым чатом
    • Световая панель теперь находится по бокам сенсорной панели
    • Кнопка PlayStation стала в форме логотипа компании
    • Подключение по USB Type-С

    По словам производителей, они хотели «дать игрокам ощущение полного погружения с первых минут игры».

    Ранее Sony рассказала о характеристиках следующего поколения своих игровых консолей. У новой PlayStation 5 впервые будет встроенный SSD-накопитель объемом 825 гигабайт.