Лавров оценил попытки США помешать работе Telegram

США заявили, что могут лишить Telegram возможности работать. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, следить за этой ситуацией будет интересно.

«Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги, это будет интересно», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2020 года. Его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил, что Штаты участвуют в конвенции о защите прав человека и основных свобод, международного пакта о гражданских и политических правах. Последний пакт для США — обязательный документ. Также Американское государство должно выполнять условия Хельсинского заключительного акта, ряда документов ОБСЕ, Хартии европейской безопасности 1999 года, Парижской хартии для новой Европы.

По словам Лаврова, во всех документах говорится о том, что человек имеет право на свободное выражение своего мнения. Также он может свободно искать, получать, распространять информацию и идею вне зависимости от государственных границ.

«[Это можно делать] устно, письменно или посредством печати, или художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору», — добавил министр.

Лавров во время пресс-конференции высказал мнение о том, что США и другие страны пытались воспользоваться ситуацией с пандемией для укрепления своей политики давления и вмешательства в дела других государств.