Солиста «Океана Эльзы» и бывшего политика заподозрили в отмывании денег

На Вакарчука заявил украинский юрист Андрей Портнов. В документе говорится, что певец и экс-политик мог обогатиться на 12,9 миллиона гривен (без малого 36 миллионов рублей), проводя разные операции под названием «выплаты гонорара артисту».

По мнению Портнова, деньги Вакарчуку могли переводить некие швейцарские компании за «концерты прошлых лет». Кроме того, у певца нашлись счета в зарубежных офшорах, в частности на Британских Виргинских островах. Транзакции, которые проходили туда, на Украине также проверят.

12 марта Святослав Вакарчук заявил, что героически отказывается далее возглавлять партию «Голос», чтобы стать примером для других. По его мнению, Украина стоит перед «серьезным вызовом», потому что не может никак отпустить из власти старые кадры. Поэтому он, имея в политике опыт всего в один год, решил уступить дорогу молодым и амбициозным.