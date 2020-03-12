Вакарчук перестал быть главой партии «Голос»
Информацию сообщило РИА «Новости».
«Сегодня на съезде партии „Голос“ выбрали новой главой партии лучшего управленца из нашей команды Киру Рудик. Кира олицетворяет собой современность. И эту современность она привнесет в работу партии вместе с неоценимым опытом управления крупными командами», — процитировала Вакарчука пресс-служба партии.
Бывший глава «Голоса» добавил, что, как лидер, он продолжит развивать партию. Его миссия — это приводить новых людей и создавать конкуренцию.
Ранее Святослав Вакарчук не справился с депутатскими полномочиями и решил покинуть Верховную Раду. По словам депутата, петь и писать стихи у него получается лучше, чем обустраивать Украину и вести ее в светлое европейское будущее. Поэтому на прощание он написал проникновенные стихи про дерьмо.