Вакарчук перестал быть главой партии «Голос»

Лидер партии «Голос» и рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сообщил, что партийным съездом избран новый руководитель фракции. Теперь партию возглавляет Кира Рудик.

Информацию сообщило РИА «Новости».

«Сегодня на съезде партии „Голос“ выбрали новой главой партии лучшего управленца из нашей команды Киру Рудик. Кира олицетворяет собой современность. И эту современность она привнесет в работу партии вместе с неоценимым опытом управления крупными командами», — процитировала Вакарчука пресс-служба партии.

Бывший глава «Голоса» добавил, что, как лидер, он продолжит развивать партию. Его миссия — это приводить новых людей и создавать конкуренцию.

Ранее Святослав Вакарчук не справился с депутатскими полномочиями и решил покинуть Верховную Раду. По словам депутата, петь и писать стихи у него получается лучше, чем обустраивать Украину и вести ее в светлое европейское будущее. Поэтому на прощание он написал проникновенные стихи про дерьмо.