Солист группы «Океан Эльзы» решил бросить Верховную раду

Лидер парламентской партии «Голос», фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил сложить депутатские полномочия в Раде. На прощание он написал проникновенные стихи про дерьмо.

Депутат Верховной рады, лидер парламентской партии «Голос» Святослав Вакарчук не справился с депутатскими полномочиями. Это признал сам лидер «Океана Эльзы», заявив, что он решил уйти из парламента. Петь и писать стихи у него получается лучше, чем обустраивать Украину и вести ее в светлое европейское будущее.

Это следует из стихотворения, которое он обнародовал накануне ухода из Рады. Грустные строчки о том, что Украина потеряна, что «однажды народ проснется — а голова болит и в душах пересохло…» Вакарчук начитал и опубликовал на канале своей партии «Голос».

«И местечковый страх затопит берега — все оттого, что вот коварный понедельник, и вот никто на самом деле не помог, и оттого, что некуда дерьмо прибрать…» — отчеканил автор.

Украинский юрист Андрей Портнов ранее разъяснил, почему партия Вакарчука в Раде — маргинальная, а сам исполнитель не имеет права называть себя моральным лидером нации. В частности, перед началом конфликта на востоке Украины Вакарчук с «Океанцами» много гастролировали в России, провели немало корпоративов, и все это очень хорошо оплачивалось. А вот налоги Вакарчук заплатить забыл.

«Вакарчук, это обозначает, что Вы вор и должны сдать депутатский мандат. Вы не должны находиться в высшем законодательном органе и не имеете морального права выступать на тему армии и обороны», — заявил Портнов.