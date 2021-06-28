Союзники США знали о предстоящих авиадурах по Ирану

Власти Соединенных Штатов Америки сообщили другим странам о нанесении авиаударов по объектам проиранских группировок в пограничном районе Сирии и Ираак.

Официальный представитель Пентагона Джессика Макналти сообщила ТАСС, что президент страны Джо Байден поручил своей администрации возобновить американские альянсы и партнерства. Уведмоление об авиадударах по Ирану было направлено другим страна для обеспечения защиты сил стран, входящих в международную антитеррористическую коалицию.

Макналти отметила, что вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном, с апреля этого года совершили пять односторонних атак с применением беспилотных летательных аппаратов на объекты, где базируются военнослужащие США и коалиция в Ираке.

«С помощью авиаударов и других средств мы стремимся дать понять Ирану и поддерживаемым Ираном вооруженным группировкам, что будут серьезные последствия, если они продолжат нападать или вооружать, финансировать и обучать группировки, которые атакуют наш народ, — добавила представитель Минобороны.