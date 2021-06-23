Иран заявил о попытке диверсии на объекте Организации по атомной энергии

В Иране сообщили, что в стране готовилась попытка диверсии на объекте Организации по атомной энергии.

«Иран предотвратил акт саботажа, направленный против одного из зданий, принадлежащих его Организации по атомной энергии (ОАЭИ). В среду утром враждебная попытка была сорвана без жертв и материального ущерба», — сообщил телеканал Presstv.

По данным телеканала, попытка сорвать «мирную ядерную деятельность» произошла рано утром 23 июня, но не привела к каким-либо жертвам или ущербу из-за жестких мер безопасности, принятых после аналогичных актов саботажа против иранских ядерных объектов и убийства видного ученого Мохсена Фахризаде в прошлом году.

В середине июня произошло аварийное отключение электричества на атомной электростанции «Бушер» на юге Ирана. Это привело к недостатку в выработке электроэнергии в размере 1000 мегаватт. Работу электростанции пришлось остановить на несколько дней.

Ранее бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что выступает категорически против разработки ядерного оружия. На сегодняшний день у ядерного оружия не может быть практического применения и те, кто вкладывают средства в его разработку, производят ненужное.