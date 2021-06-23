Российским туристам с 1 июля откроется безвизовый въезд в Иран

Соглашение о безвизовом режиме для туристов между Россией и Ираном вступит в силу 1 июля 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Соответствующее соглашение правительства двух стран подписали 28 марта 2018 года. Согласно принятому постановлению, участникам туристических групп в составе от пяти до 50 человек не потребуется виза для поездки на срок до 15 дней.

Следить за выполнением этих договоренностей будут Ростуризм и Министерство культурного наследия, ремесел и туризма Ирана.

Если россияне могут отправиться в ближневосточную республику уже сейчас, то иранцам нужно дождаться снятия введенного ограничения на въезд иностранцев в Россию. Это ограничение действует с 16 марта 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции.