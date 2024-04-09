Мир 09 апреля 2024, 07:22 Согласовали продление ограничений на импорт продукции с Украины в Европу ЕП и Совет ЕС согласовали ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины РИА «Новости»

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Европейский парламент достиг предварительных договоренностей с Советом Евросоюза о продлении ограничений на ввоз сельхозпродукции с Украины ради защиты собственных фермеров. Об этом объявила евродепутат Сандра Калниете, сообщил «Интерфакс».

«В соответствии с этим новым соглашением с советом мы усилили гарантии защиты европейских фермеров в случае турбулентности рынка, вызванной украинским импортом», — сказала она.

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Сандра Калниете объявила, что представителям Европарламента и бельгийского председательства Совета ЕС удалось договориться о приостановке импортных пошлин и квот на украинские поставки в Европу до 5 июня 2025 года. Депутат заявила, что этим соглашением меры поддержки торговли продлят еще на год и продемонстрируют солидарность.

Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал фермеров, которые заблокировали проезд украинских грузовиков. Он призвал защитить национальные интересы страны.