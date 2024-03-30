Мир 30 марта 2024, 19:08 «Вскакивал и убегал». Польского чиновника обвинили в срыве переговоров с Украиной ТСН: замминистра Колодзейчак мешал переговорам между Украиной и Польшей РИА «Новости»

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Польский замминистр сельского хозяйства Михал Колодзейчак своими выходками пытался сорвать межправительственные консультации делегаций Украины и Польши. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

«Заместитель министра сельского хозяйства Польши проявил странное поведение на переговорах с украинской делегацией, демонстрируя полное отсутствие интереса к разговорам», — отметили журналисты.

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Как рассказали представители Украинской зерновой ассоциации, Колодзейчак специально препятствовал переговорам между Киевом и Варшавой о транзите украинского зерна.

Глава Ассоциации украинских агробизнес-клубов Олег Хоменко отметил, что польский чиновник снимал наушники во время выступления украинского министра. Также Колодзейчак часто «вскакивал, выбегал из комнаты переговоров и вел себя очень нервно», написало украинское издание «Фокус».

Сам Колодзейчак объяснил свои действия усталостью из-за длительности переговоров. По словам замминистра сельского хозяйства Польши, украинская сторона пыталась давить на партнеров, используя тему конфликта с Россией.