Мир 29 марта 2024, 13:02 Туск объяснил жесткий подход к Украине соблюдением интересов Польши Премьер Польши Туск назвал тяжелым решением жесткий подход к Украине РИА «Новости»

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Отношения Польши и Украины после начала специальной военной операции сильно изменились. Европейская страна, несмотря на сложную общую историю, пришла на помощь соседнему государству. Но по ряду вопросов Польша сохраняет к Украине жесткий подход. Об этом в интервью испанской газете El Pais заявил премьер-министр Дональд Туск.

По его словам, после начала боевых действий между народами Польши и Украины возникла настоящая солидарность, что можно считать чудом, если вспомнить историю XX века. Однако проблемы между странами остаются. В частности, фермеры европейской страны продолжают блокировку поставок украинской сельхозпродукции. Туск подчеркнул, что в этом вопросе полностью поддерживает своих сограждан.

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«Самые печальные моменты в моей политической карьере — это когда мне приходится быть жестким с нашими украинскими друзьями. Как премьер-министр я должен защищать фундаментальные интересы Польши», — пояснил политик.

Туск подчеркнул, что на последнем Европейском совете настаивал на пересмотре условий свободной торговли стран ЕС с Украиной, потому что действующие пункты сказываются на доходах польских фермеров.

«Думаю, я убедил Францию, Италию и Австрию. Я хочу справедливого соглашения по этому поводу, хочу найти общий знаменатель для интересов Украины, Польши и всего Евросоюза», — подытожил Туск.

Протесты польских фермеров из-за открытого провоза большегрузов с сельхозпродукцией из Украины начались еще в прошлом году. Участники акций объяснили, что дешевое зерно попадает на местные рынки, что сказывается на их доходах.

Сначала власти ряда восточных стран ЕС ввели эмбарго против украинского зерна. Но под давлением Брюсселя запрет на провоз сняли.

В стране начались новые акции протеста, которые охватили всю страну. Аграрии перекрывали дороги сельхозтехникой, а также высыпали навоз перед домом родителей председателя Сейма Шимона Холовни.