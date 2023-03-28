Мир 28 марта 2023, 17:55 Согласие России сохранять потолки по ДСНВ назвали жестом доброй воли Лавров: согласие России сохранить потолки по ДСНВ — жест доброй воли РИА «Новости»

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Россия делает жест доброй воли, говоря о готовности сохранять потолки, установленные в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом в интервью ТАСС заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Министр обратил внимание, что страну ранее успели обвинить еще и в том, что она пытается выборочно выполнять обязательства по ДСНВ. Эти заявления прозвучали на фоне того, что Россия приостановила свое участие в договоре, но отметила, что до 2026 года готова соблюдать зафиксированные в нем количественные показатели.

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«Наша готовность сохранять установленные в договоре потолки стратегических наступательных вооружений — это не более чем жест доброй воли», — подчеркнул Лавров.

Отдельно глава МИД указал на поведение США. Американские власти выдвигают странные аргументы о том, что Россия не имеет права принимать такое решение по ДСНВ. Однако все эти доводы со стороны Штатов юридически ничтожны.

Президент РФ Владимир Путин 21 марта объявил о том, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него.